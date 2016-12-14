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Halep'te Ateşkes Sağlandı, Bölgede Kalanların Tahliyesi Başlıyor

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Yoğun Kar Yağışı Türkiye'de Birçok İlde Okulların Tatil Olmasına Sebep Oldu

  • Sayfala Medya

Rus Büyükeçli Karlov, Ankara'da Silahlı Saldırıya Uğradı

  • Sayfala Medya

Terör Kanlı Yüzünü Bu Sefer Kayseri'de Gösterdi: 13 Şehit, 55 Yaralı

  • Sayfala Medya

Halep'te Ateşkes Sağlandı, Bölgede Kalanların Tahliyesi Başlıyor

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Haberler

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